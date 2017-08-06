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10:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пассажирский автобус чуть не улетел в обрыв на острове Русский во Владивостоке

Водитель не справился с управлением на разворотном кольце и врезался в леерное ограждение.

Владивосток, 6 августа, PrimaMedia.

Пассажирский автобус маршрута № 74 едва не улетел в обрыв, врезавшись в леерное ограждение разворотного кольца на острове Русский. Столкновение, произошедшее утром, 5 августа, запечатлел видеорегистратор двигавшегося рядом автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аккаунт «Экипажи ДПС» в Инстаграме.

На видео, которое «Экипажам ДПС» предоставил очевидец столкновения, видно как автобус 74-го маршрута врезается в леерное ограждение разворотного кольца на острове Русский, не войдя в поворот на мокрой дороге. По всей видимости, водитель автобуса не справился с управлением. На видео также видно, что в том месте, куда врезался автобус, отсутствует часть леерного ограждения. Однако в итоге автобус не сорвался с обрыва: с прорехой его разделили несколько десятков сантиметров.

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