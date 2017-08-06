В Мексике россиянин утонул во время плавания по подводным пещерам
Россиянин 5 августа утонул во время плавания по подводным пещерам, заполненным водой (сенотам) в мексиканском штате
Россиянин 5 августа утонул во время плавания по подводным пещерам, заполненным водой (сенотам) в мексиканском штате
«Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в
В настоящий момент в консульстве узнают детали и обстоятельства гибели россиянина.
В конце июля стало известно о том, что в Турции погибли пять российских туристов. Об этом сообщала
Источник РБК, близкий к Ростуризму, заявил о том, что