В Мексике россиянин утонул во время плавания по подводным пещерам

В конце июля стало известно о том, что в Турции погибли пять российских туристов. Об этом сообщала пресс-служба Ростуризма со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России. В сообщении ведомства указывалось, что четверо россиян погибли во время купания, в том числе из-за «проблем со здоровьем».