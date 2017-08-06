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05:44 (мск), источник: РБК

В Мексике россиянин утонул во время плавания по подводным пещерам

Россиянин 5 августа утонул во время плавания по подводным пещерам, заполненным водой (сенотам) в мексиканском штате Кинтана-Роо на востоке полуострова Юкатан. Об этом «РИА Новости» сообщил почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт.

Источник: AP 2017

«Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен (штат Кинтана-Роо)» — заявила агентству консул. На месте происшествия работают водолазы.

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В настоящий момент в консульстве узнают детали и обстоятельства гибели россиянина.

В конце июля стало известно о том, что в Турции погибли пять российских туристов. Об этом сообщала пресс-служба Ростуризма со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России. В сообщении ведомства указывалось, что четверо россиян погибли во время купания, в том числе из-за «проблем со здоровьем».

Источник РБК, близкий к Ростуризму, заявил о том, что 29—30 июля «четыре туриста утонули, один умер из-за алкогольного опьянения и еще один — из-за приступа астмы».

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