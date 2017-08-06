Строители уронили кусок плитки на голову жительницы Усть-Каменогорска

«Сегодня я получила травму головы. Вы спросите, как это вышло? Купив сотовый телефон в ТД “Тамерлан”, я пошла в сторону “Даниэля” мимо стройки по тротуару, где ходят многие. И вдруг мне по голове “прилетело”, как потом оказалось, это кусок плитки, я, конечно же, пошла бы мимо, если бы не хлынула кровь, как из душа. Я была вся в крови. Спасибо девушке, которая вызвала скорую и дала мне платок. Спасибо Вам за поддержку. Спасибо парню, который не прошел мимо и вызвал полицию, которая не приехала. Спасибо строителям этого здания, что не уронили более тяжелый предмет мне на голову, а то мои малыши так бы и не дождались маму дома», — написала девушка.