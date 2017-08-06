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07:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Строители уронили кусок плитки на голову жительницы Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске строители уронили кусок плитки на голову горожанке, из-за чего она получила травму, случайные прохожие вызвали скорую и помогли хоть немного остановить кровь, передает Устинка Live.

Источник: Newtimes.kz

Инцидент произошел возле торгового дома «Даниель», где сейчас идет строительство еще одного торгового комплекса. Девушка рассказала о произошедшем сама на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня я получила травму головы. Вы спросите, как это вышло? Купив сотовый телефон в ТД “Тамерлан”, я пошла в сторону “Даниэля” мимо стройки по тротуару, где ходят многие. И вдруг мне по голове “прилетело”, как потом оказалось, это кусок плитки, я, конечно же, пошла бы мимо, если бы не хлынула кровь, как из душа. Я была вся в крови. Спасибо девушке, которая вызвала скорую и дала мне платок. Спасибо Вам за поддержку. Спасибо парню, который не прошел мимо и вызвал полицию, которая не приехала. Спасибо строителям этого здания, что не уронили более тяжелый предмет мне на голову, а то мои малыши так бы и не дождались маму дома», — написала девушка.

Травма оказалась серьезной. Медикам скорой помощи пришлось везти горожанку в больницу. «Сделали снимок, зашили мою голову. Приехал хозяин стройки. На счет полиции не знаю, это ведь полиция. Вот если был бы труп, а так радуйтесь», — заключила девушка.

Теперь и остальным горожанам стоит быть внимательнее, проходя мимо этой стройки. Будет ли девушка требовать компенсацию на лечение от владельца строящегося объекта, она пока не сообщила.

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