Приморские полицейские вступили в схватку с травой
В Партизанском районе Приморья уничтожены более 4 тысяч кустов наркосодержащих растений, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В Партизанском районе Приморья уничтожены более 4 тысяч кустов наркосодержащих растений, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» подвели итоги первого этапа оперативно — профилактической операции «Мак — 2017», которое проводилось на территории Партизанского и Лазовского районов.
В операции принимали участие сотрудники правоохранительных органов, представители администрации Партизанского и Лазовского районов и члены добровольных народных дружин.
Совместно, силами полиции с их помощниками был проведен комплекс оперативно — профилактических мероприятий, направленных на выявление, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.
Сотрудниками полиции, дружинниками и представителями администраций на территории районов выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 60 кв. метров. Уничтожено путем выкорчевывания и сжигания более 4000 кустов запрещенных растений.
За время проведения первого этапа операции «Мак — 2017» задержаны граждане, в ходе досмотра у которых нашли и изъяли наркотические средства растительного происхождения, такие как марихуана и смесь табака с маслом каннабиса. По данным фактам возбуждены 3 уголовных дела по статье 228 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).
Виктор Бруевич.