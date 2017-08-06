Приморские полицейские вступили в схватку с травой

Совместно, силами полиции с их помощниками был проведен комплекс оперативно — профилактических мероприятий, направленных на выявление, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

За время проведения первого этапа операции «Мак — 2017» задержаны граждане, в ходе досмотра у которых нашли и изъяли наркотические средства растительного происхождения, такие как марихуана и смесь табака с маслом каннабиса. По данным фактам возбуждены 3 уголовных дела по статье 228 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).