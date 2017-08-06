Четыре человека, в том числе, ребенок пострадали в лобовом ДТП в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 августа, PrimaMedia.

Четыре человека, в том числе, двухлетний ребенок пострадали в серьезном лобовом столкновении автомобилей на 718 км автодороги «А-370 Уссури», неподалеку от поселка Мирный в субботу, 5 августа. Все пострадавшие госпитализированы, полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 25-летний водитель автомашины Тойота Креста направлялся со стороны Уссурийска во Владивосток, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, после чего выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомашиной «Форд Куга».

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе, 2-летний ребенок. Все участники ДТП госпитализированы.

Стаж вождения у водителя автомашины «Тойота Креста» 2 года. В 2017 году к административной ответственности не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.