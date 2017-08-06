Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
В проектах реновации создадут дворы без парковок
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Четыре человека, в том числе, ребенок пострадали в лобовом ДТП в Приморье

Столкновение произошло неподалеку от поселка Мирный.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 августа, PrimaMedia.

Четыре человека, в том числе, двухлетний ребенок пострадали в серьезном лобовом столкновении автомобилей на 718 км автодороги «А-370 Уссури», неподалеку от поселка Мирный в субботу, 5 августа. Все пострадавшие госпитализированы, полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 25-летний водитель автомашины Тойота Креста направлялся со стороны Уссурийска во Владивосток, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, после чего выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомашиной «Форд Куга».

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе, 2-летний ребенок. Все участники ДТП госпитализированы.

Стаж вождения у водителя автомашины «Тойота Креста» 2 года. В 2017 году к административной ответственности не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Старт ежегодному международному музыкальному фестивалю V-ROX дан во Владивостоке
Неделя с PrimaMedia: авария с Моникой, страхи по тайфуну и дальневосточный блэкаут
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь