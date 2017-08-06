74 человека утонуло в Иркутской области с начала лета

Источник: IrkutskMedia.ru

74 человека, из них 20 несовершеннолетних, утонуло в Иркутской области за два летних месяца. Основными причинами трагедий являются купание в нетрезвом виде, оставление детей без присмотра и игнорирование запрещающих знаков, установленных на водоемах. Также в Иркутске за летний период погибли 16 купальщиков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас в Приангарье наблюдается рост гибели людей на водных объектах.

«Главное оружие сотрудника ГИМС — это разъяснение и предупреждение. И эти мероприятия — не для “галочки”, ведь каждому из нас в работе приходится сталкиваться с безутешными родственниками, потерявшими своих близких. Нам не нужно представлять, чем оборачивается наплевательское отношение к безопасности — мы это видим, поэтому стараемся убедить людей не рисковать своей жизнью. Иной раз поражает безразличие отдыхающих, когда в паре метрах от работающих водолазов, поднимающих со дна погибшего, продолжают купаться люди», — подчеркнул старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Мудров.