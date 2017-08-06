74 человека утонуло в Иркутской области с начала лета
Купание в пьяном виде, оставление детей без присмотра у воды, игнорирование запрещающих знаков являются основными причинами трагедии.
Купание в пьяном виде, оставление детей без присмотра у воды, игнорирование запрещающих знаков являются основными причинами трагедии.
74 человека, из них 20 несовершеннолетних, утонуло в Иркутской области за два летних месяца. Основными причинами трагедий являются купание в нетрезвом виде, оставление детей без присмотра и игнорирование запрещающих знаков, установленных на водоемах. Также в Иркутске за летний период погибли 16 купальщиков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сейчас в Приангарье наблюдается рост гибели людей на водных объектах.
«Главное оружие сотрудника ГИМС — это разъяснение и предупреждение. И эти мероприятия — не для “галочки”, ведь каждому из нас в работе приходится сталкиваться с безутешными родственниками, потерявшими своих близких. Нам не нужно представлять, чем оборачивается наплевательское отношение к безопасности — мы это видим, поэтому стараемся убедить людей не рисковать своей жизнью. Иной раз поражает безразличие отдыхающих, когда в паре метрах от работающих водолазов, поднимающих со дна погибшего, продолжают купаться люди», — подчеркнул старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Мудров.
В выходные дни численность патрульных групп возрастает, что позволяет справиться с наплывом отдыхающих. В местах массового отдыха людей организовано дежурство мобильных групп из числа сотрудников