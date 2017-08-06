Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

74 человека утонуло в Иркутской области с начала лета

Купание в пьяном виде, оставление детей без присмотра у воды, игнорирование запрещающих знаков являются основными причинами трагедии.

Источник: IrkutskMedia.ru

74 человека, из них 20 несовершеннолетних, утонуло в Иркутской области за два летних месяца. Основными причинами трагедий являются купание в нетрезвом виде, оставление детей без присмотра и игнорирование запрещающих знаков, установленных на водоемах. Также в Иркутске за летний период погибли 16 купальщиков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас в Приангарье наблюдается рост гибели людей на водных объектах.

«Главное оружие сотрудника ГИМС — это разъяснение и предупреждение. И эти мероприятия — не для “галочки”, ведь каждому из нас в работе приходится сталкиваться с безутешными родственниками, потерявшими своих близких. Нам не нужно представлять, чем оборачивается наплевательское отношение к безопасности — мы это видим, поэтому стараемся убедить людей не рисковать своей жизнью. Иной раз поражает безразличие отдыхающих, когда в паре метрах от работающих водолазов, поднимающих со дна погибшего, продолжают купаться люди», — подчеркнул старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Мудров.

В выходные дни численность патрульных групп возрастает, что позволяет справиться с наплывом отдыхающих. В местах массового отдыха людей организовано дежурство мобильных групп из числа сотрудников аварийно-спасательных формирований, полиции, медицинских работников, представителей местных администраций. Кроме того, инспекторами государственной инспекции по маломерным судам совместно с полицейскими проводятся профилактические мероприятия с детьми из социально-неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей, проживающих вблизи береговой полосы, а также совместные патрулирования для выявления безнадзорного нахождения детей на водоемах и применения к их родителям соответствующих мер воздействия. Но стабилизации обстановки на водных объектах можно будет добиться исключительно при соблюдении населением всех требований безопасного отдыха у воды, подчеркивают сотрудники ГИМС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Tele2 открывает в Иркутской области 4G-кинотеатры
Облачная погода ожидает жителей Иркутска в воскресенье, 6 августа
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь