Три человека погибли в результате жуткого ДТП под Хабаровском, двое в реанимации
Подробности ночного происшествия выясняют специалисты.
Подробности ночного происшествия выясняют специалисты.
Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.
Смертоносное
Жуткая авария под Хабаровском вызвала бурное обсуждение в Сети. Как утверждают очевидцы,
«Там постоянно бьются», «Что Калинка, что поворот на Лесное всегда были самыми аварийными участками. Там и трезвые насмерть разбиваются. И мы там подростками на мотоцикле в кювет улетали», «Соболезнования родителям и близким людям, земля пухом… Ребята, пожалуйста, аккуратнее на дорогах, ведь автомобиль — это самое опасное средство передвижения, берегите себя и тех, кто с вами рядом», — прокомментировали происшествие
Все подробности ночного происшествия в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД.