Три человека погибли в результате жуткого ДТП под Хабаровском, двое в реанимации

Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.

Смертоносное дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью на Комсомольской трассе между селами Сергеевка и Калинка в Хабаровском крае. По предварительной информации, в результате страшной аварии три человека погибли, двое сейчас находятся в отделении реанимации, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Жуткая авария под Хабаровском вызвала бурное обсуждение в Сети. Как утверждают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке перед поворотом на село Калинка. В погибших люди узнали своих односельчан: местную девушку и двух парней. Еще одну девушку и молодого человека с места страшной аварии увезли на машине скорой помощи в отделение реанимации. При этом по соцсетям ходят упорные слухи: трагедию спровоцировал алкоголь. Вместе с тем, как отмечают местные, этот участок дороги и без того давно пользуется дурной славой.

«Там постоянно бьются», «Что Калинка, что поворот на Лесное всегда были самыми аварийными участками. Там и трезвые насмерть разбиваются. И мы там подростками на мотоцикле в кювет улетали», «Соболезнования родителям и близким людям, земля пухом… Ребята, пожалуйста, аккуратнее на дорогах, ведь автомобиль — это самое опасное средство передвижения, берегите себя и тех, кто с вами рядом», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

Все подробности ночного происшествия в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД.