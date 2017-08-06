Житель Усолья в Приангарье спас тонувшую в реке школьницу
Полиция наградила героя грамотой и ценным подарком.
Полиция наградила героя грамотой и ценным подарком.
33-летний житель
22 июня в детскую городскую больницу поступила девочка с диагнозом: утопление тяжелой степени. Школьница была помещена в отделение реанимации. Сейчас ребенок уже дома и чевствует себя хорошо.
«Установлено, что группа девочек отправилась купаться на реку Белая без присмотра родителей. Одна из школьниц, подхваченная течением, стала тонуть. На крики девочек о помощи откликнулся Андрей Егоров, находившийся неподалеку. Он бросился в воду, подплыл к захлебывающейся девочке, вынес ее на берег, а затем оказал ребенку первую медицинскую помощь. Школьница была срочно доставлена в больницу. Родители пострадавшей выразили свою горячую признательность 33-летнему вышкомонтажнику одного из предприятий
Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» полковник полиции Александр Кузнецов отметил, что в подобных ситуациях правоохранительные органы всегда рассчитывают на помощь отзывчивых и бесстрашных граждан, не способных пройти мимо беды, которая постигла их соотечественника.