Житель Усолья в Приангарье спас тонувшую в реке школьницу

33-летний житель Усолья-Сибирского в Иркутской области Андрей Егоров спас тонувшую в реке Белая 12-летнюю девочку. За решительные действия при спасении человека, активную гражданскую позицию и неравнодушие к чужой беде начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» полковник полиции Александр Кузнецов вручил Андрею Егорову благодарственную грамоту и ценный подарок. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

22 июня в детскую городскую больницу поступила девочка с диагнозом: утопление тяжелой степени. Школьница была помещена в отделение реанимации. Сейчас ребенок уже дома и чевствует себя хорошо.

«Установлено, что группа девочек отправилась купаться на реку Белая без присмотра родителей. Одна из школьниц, подхваченная течением, стала тонуть. На крики девочек о помощи откликнулся Андрей Егоров, находившийся неподалеку. Он бросился в воду, подплыл к захлебывающейся девочке, вынес ее на берег, а затем оказал ребенку первую медицинскую помощь. Школьница была срочно доставлена в больницу. Родители пострадавшей выразили свою горячую признательность 33-летнему вышкомонтажнику одного из предприятий Усолья-Сибирского, который сделал все от него зависящее ради спасения их тонущей дочери», — отметили в ведомстве.