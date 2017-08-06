Эксперты: Нарушения в пищеблоке лагеря «Седанка» все же были

Источник: РИА "Новости"

В связи с регистрацией 9 июля 2017 года групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями норовирусной этиологии среди детей в санатории «Седанка», Роспотребнадзором Приморья было проведено эпидемиологическое расследование на пищеблоке лагеря, в ходе проведения которого были выявлены многочисленные нарушения по организации питания детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За эти нарушения юридическое лицо (ООО «Санаторий Седанка») и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.

По состоянию на 3 августа в ООО обратились за компенсацией стоимости путевки 12 родителей (законных представителей) пострадавших детей. Требования всех обратившихся удовлетворены в полном объеме.