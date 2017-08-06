Личность покончившей с собой девушки в Астане установлена — ДВД

Источник: Tengrinews

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница Акмолинской области, 1997 года рождения. Временно проживала в Астане вместе с молодым человеком. Предварительная причина суицида — разногласия с молодым человеком», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова.

Она добавила, что были допрошены близкие и друзья девушки, которые высказывались о том, что между девушкой и ее сожителем были разногласия, о которых она неоднократно рассказывала своим друзьям.