Личность покончившей с собой девушки в Астане установлена — ДВД
Личность покончившей с собой девушки в Астане установлена. Об этом сообщили в
Личность покончившей с собой девушки в Астане установлена. Об этом сообщили в
«В ходе
Она добавила, что были допрошены близкие и друзья девушки, которые высказывались о том, что между девушкой и ее сожителем были разногласия, о которых она неоднократно рассказывала своим друзьям.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 4 августа 2017 года во дворе дома по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки, азиатской внешности. Предположительно, девушке 20−25 лет, среднего телосложения. Сообщается, что она покончила с собой, прыгнув с высоты. Полиция Астаны просила помочь жителей города в установлении личности девушки.