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07:46 (мск), источник: Tengrinews

Личность покончившей с собой девушки в Астане установлена — ДВД

Личность покончившей с собой девушки в Астане установлена. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница Акмолинской области, 1997 года рождения. Временно проживала в Астане вместе с молодым человеком. Предварительная причина суицида — разногласия с молодым человеком», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова.

Она добавила, что были допрошены близкие и друзья девушки, которые высказывались о том, что между девушкой и ее сожителем были разногласия, о которых она неоднократно рассказывала своим друзьям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 4 августа 2017 года во дворе дома по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки, азиатской внешности. Предположительно, девушке 20−25 лет, среднего телосложения. Сообщается, что она покончила с собой, прыгнув с высоты. Полиция Астаны просила помочь жителей города в установлении личности девушки.

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