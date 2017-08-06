Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
07:57 (мск), источник: РБК

В США в спорт-комплексе произошла стрельба

В США в штате Нью-Джерси произошла стрельба в спорт-комплексе. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Лейквуд во время вечеринки в комплексе. По данным очевидцев, были застрелены четыре человека. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

Как сообщает Associated Press, полиция подтвердила информацию о четырех пострадавших. По ее данным, они получили серьезные ранения, но они не представляют угрозы для жизни. Пока полиция не проводила арестов и задержаний по факту произошедшего.

Агентство отмечает, что на территории спорт-комплекса есть открытые территории для рекреационных видов спорта и пикника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как отдыхает Владимир Путин (фото)
Стала известна причина массовой драки в воинской части на Урале
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Уходи красиво и живи счастливо. Как проиграл Болт Усэйн Болт показал последнее шоу на чемпионате мира в Лондоне. Он не стал первым, но остался королём
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь