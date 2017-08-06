Пропавшей 16-летней хабаровчанкой заинтересовались следователи

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.

Проверкой по факту исчезновения 16-летней хабаровчанки Нигоры Пировой займутся следователи. Правоохранители обратились к очевидцам происшествия с просьбой откликнуться, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ведомства.

В правоохранительные органы обратились родственники несовершеннолетней девочки с заявлением об ее розыске. Они сообщили, что их дочь Пирова Нигора Рустамовна ушла из дома в селе Некрасовка в минувшую среду, 2 августа, вечером, и до на стоящего времени не вернулась.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся масштабные поисковые мероприятия.

Напомним, пропавшую 16-летнюю девушку ищут родные, сотрудники полиции и добровольцы в Хабаровске. Ориентировка на несовершеннолетнюю горожанку появилась на официальной странице регионального поисково-спасательного отряда «Восток» в социальной сети Instagram. Приметы пропавшей: рост 165 см, длинные темные волосы, карие глаза. Девушка была одета в белое домашнее шелковое платье с рисунком. При себе имела мобильный телефон марки Samsung.