Пропавшей 16-летней хабаровчанкой заинтересовались следователи
Связь с юной горожанкой оборвалась в минувшую среду.
Связь с юной горожанкой оборвалась в минувшую среду.
Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.
Проверкой по факту исчезновения 16-летней хабаровчанки Нигоры Пировой займутся следователи. Правоохранители обратились к очевидцам происшествия с просьбой откликнуться, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ведомства.
В правоохранительные органы обратились родственники несовершеннолетней девочки с заявлением об ее розыске. Они сообщили, что их дочь Пирова Нигора Рустамовна ушла из дома в селе Некрасовка в минувшую среду, 2 августа, вечером, и до на стоящего времени не вернулась.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся масштабные поисковые мероприятия.
Напомним, пропавшую 16-летнюю девушку ищут родные, сотрудники полиции и добровольцы в Хабаровске. Ориентировка на несовершеннолетнюю горожанку появилась на официальной странице регионального
Лиц, владеющих информацией о местонахождении девочки, просьба сообщить в следственный отдел по Хабаровскому району (Хабаровск, ул. Ангарская, 11) или по телефонам: