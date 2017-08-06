Тайфун Noru обойдет Приморье стороной — Примгидромет

В связи с изменением рассчитанной ранее траектории движения тайфуна Noru на более благоприятную для Приморского края, штормовое предупреждение, объявленное ранее на 8—10 августа , снято. Тайфун Noru теряет свою силу и обойдет Приморье стороной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

По информации Примгидромета, 7 августа тайфун пройдет точку поворота и будет смещаться по южным Японским островам на восток и северо-восток. Регенерации тайфуна на атмосферном фронте не ожидается. Прочно обосновавшийся в Охотском море антициклон не позволяет тайфуну Noru подняться далеко на север и существенным образом повлиять на погоду Приморского края. В период 7—10 августа под влиянием атмосферного фронта в Приморье ожидается неустойчивая погода, сохраняется вероятность дождей, в отдельных районах ливней с грозами и шквалистым усилением ветра.