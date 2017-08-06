Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
В проектах реновации создадут дворы без парковок
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тайфун Noru обойдет Приморье стороной — Примгидромет

Штормовое предупреждение на период 8—10 августа снято.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 августа, PrimaMedia.

В связи с изменением рассчитанной ранее траектории движения тайфуна Noru на более благоприятную для Приморского края, штормовое предупреждение, объявленное ранее на 8—10 августа, снято. Тайфун Noru теряет свою силу и обойдет Приморье стороной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

Тайфун Noru к утру 6 августа приблизился к южным Японским островам и продолжает терять свою энергию.

По информации Примгидромета, 7 августа тайфун пройдет точку поворота и будет смещаться по южным Японским островам на восток и северо-восток. Регенерации тайфуна на атмосферном фронте не ожидается. Прочно обосновавшийся в Охотском море антициклон не позволяет тайфуну Noru подняться далеко на север и существенным образом повлиять на погоду Приморского края. В период 7—10 августа под влиянием атмосферного фронта в Приморье ожидается неустойчивая погода, сохраняется вероятность дождей, в отдельных районах ливней с грозами и шквалистым усилением ветра.

Вступай в группу «PrimaMedia. Новости» в Whatsapp.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+21°
полупрозрачная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
60 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
 Старт ежегодному международному музыкальному фестивалю V-ROX дан во Владивостоке
Неделя с PrimaMedia: авария с Моникой, страхи по тайфуну и дальневосточный блэкаут
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь