Тайфун Noru обойдет Приморье стороной — Примгидромет
Штормовое предупреждение на период
Штормовое предупреждение на период
Владивосток, 6 августа, PrimaMedia.
В связи с изменением рассчитанной ранее траектории движения тайфуна Noru на более благоприятную для Приморского края, штормовое предупреждение, объявленное ранее на
Тайфун Noru к утру 6 августа приблизился к южным Японским островам и продолжает терять свою энергию.
По информации Примгидромета, 7 августа тайфун пройдет точку поворота и будет смещаться по южным Японским островам на восток и
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