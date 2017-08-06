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10:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае осудят женщину, купившую школьный аттестат в Сети

Женщина приобрела документ, чтобы поступить в техникум.

Сотрудники ачинской полиции направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Енисейского района, обвиняемой в подделке школьного аттестата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что 30-летняя женщина получила неполное среднее образование и хотела поступить в ачинский техникум, однако для этого требовался аттестат об окончании 11 классов. Чтобы подать документы, абитуриентка купила поддельный документ об образовании в Сети и отнесла его в приемную комиссию.

Аттестат вызвал подозрения у работников техникума. Документ был изъят полицией и направлен на экспертизу. Анализ показал, что «корочка» является фальшивой.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Суд состоится в ближайшее время. Обвиняемой грозит до шести месяцев ареста.

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