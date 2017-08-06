Анжелику Кирчун ищут родные, полиция и волонтеры в Хабаровске
Женщина пропала в краевом центре пять дней назад.
Женщина пропала в краевом центре пять дней назад.
Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.
Пропавшую 43-летнюю женщину ищут родные, сотрудники полиции и добровольцы в Хабаровске. Связь с горожанкой оборвалась пять дней назад, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального
Как следует из ориентировки общественной организации, Анжелика Сергеевна Кирчун в минувший вторник, 1 августа, вышла из дома на улице Серышева в Хабаровске, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы
Лиц, владеющих