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10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Анжелику Кирчун ищут родные, полиция и волонтеры в Хабаровске

Женщина пропала в краевом центре пять дней назад.

Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.

Пропавшую 43-летнюю женщину ищут родные, сотрудники полиции и добровольцы в Хабаровске. Связь с горожанкой оборвалась пять дней назад, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального поисково-спасательного отряда «Восток» в социальной сети Instagram.

Как следует из ориентировки общественной организации, Анжелика Сергеевна Кирчун в минувший вторник, 1 августа, вышла из дома на улице Серышева в Хабаровске, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, ниже плеч. Женщина была одета в черные брюки, желтую футболку и черные туфли. При себе имела черную сумку среднего размера и паспорт.

Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Анжелики Кирчун, просим сообщит по телефонам: 89141658555, 89241121990.

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