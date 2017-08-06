В Нурлатском районе ветер повредил крыши 20 домов

Так, в селе Ерыкла пострадали 15 домов, в которых проживают 40 человек. Восемь зданий расположены по ул. Школьной, семь — по ул. Речной. Кроме того, в Нурлате ветер повредил кровли пяти домов, из которых четыре — многоквартирные по ул. Гиматдинова, один — частный.