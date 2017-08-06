В Нурлатском районе ветер повредил крыши 20 домов
Крыши 20 жилых домов повредил ветер 5 августа в Нурлатском районе, сообщает
Крыши 20 жилых домов повредил ветер 5 августа в Нурлатском районе, сообщает
Так, в селе Ерыкла пострадали 15 домов, в которых проживают 40 человек. Восемь зданий расположены по ул. Школьной, семь — по ул. Речной. Кроме того, в Нурлате ветер повредил кровли пяти домов, из которых четыре — многоквартирные по ул. Гиматдинова, один — частный.
Электроснабжение и газоснабжение в повреждённых домах не нарушено. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают бригады ТСЖ «Комфорт».