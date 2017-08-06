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11:24 (мск), источник: АиФ Казань

В Нурлатском районе ветер повредил крыши 20 домов

Крыши 20 жилых домов повредил ветер 5 августа в Нурлатском районе, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Так, в селе Ерыкла пострадали 15 домов, в которых проживают 40 человек. Восемь зданий расположены по ул. Школьной, семь — по ул. Речной. Кроме того, в Нурлате ветер повредил кровли пяти домов, из которых четыре — многоквартирные по ул. Гиматдинова, один — частный.

Электроснабжение и газоснабжение в повреждённых домах не нарушено. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают бригады ТСЖ «Комфорт».

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