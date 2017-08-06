СМИ: вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Парижская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню. Как сообщила в воскресенье радиостанция France Info, инцидент произошел в субботу примерно 23:30 по парижскому времени (00:30 мск).

Читайте также СМИ: Эйфелеву башню в целях безопасности окружат стеклянной стеной

«Человек, вооруженный ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий не известны», — говорится в сообщении радиостанции.

После инцидента все посетители башни были выведены. Полиция и саперы проверили все этажи конструкции Эйфеля — ничего подозрительного обнаружено не было.

Общество эксплуатации Эйфелевой башни выразило удовлетворение «оперативными действиями полиции и тем, что процедура эвакуации посетителей доказала свою эффективность».