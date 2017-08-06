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10:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Выскочивший на федеральную трассу в Приморье крупный медведь напугал автомобилистку

Встреча с бегущим по дороге косолапым произошла в районе Лесозаводска.

Владивосток, 6 августа, PrimaMedia.

Взрослого бурого медведя, бегущего по автомобильной дороге, удалось заснять видеорегистратору приморской автомобилистки в районе Лесозаводска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аккаунт newsbox24.tv в Инстаграме.

По словам авторов видео, встреча с косолапым произошла неподалеку от Лесозаводска. На записи видно, как в районе села Филаретовка на проезжую часть выскакивает медведь. Животное напугано, не знает, что делать, и мечется по дороге. Но, рулевой машины удается объехать его без последствий.

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