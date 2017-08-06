В Туапсе зарезали 82-летнюю учительницу
Трагедия произошла вечером 4 августа в многоэтажном доме на улице Хмельницкого. В ванной одной из квартир соседи обнаружили тело пожилой женщины.
Трагедия произошла вечером 4 августа в многоэтажном доме на улице Хмельницкого. В ванной одной из квартир соседи обнаружили тело пожилой женщины.
По данным правоохранительных органов, 82-летняя пенсионерка погибла от ножевых ранений, которые злоумышленник нанес в область шеи.
— По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировала «КП» помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян. — Следователи устанавливают подробности происшедшего.
По предварительной информации, погибшая женщина подрабатывала репетиторством. Также известно, что после совершения преступления злоумышленник забрал из квартиры ценные вещи.