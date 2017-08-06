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11:49 (мск), источник: Югополис

В Туапсе зарезали 82-летнюю учительницу

Трагедия произошла вечером 4 августа в многоэтажном доме на улице Хмельницкого. В ванной одной из квартир соседи обнаружили тело пожилой женщины.

По данным правоохранительных органов, 82-летняя пенсионерка погибла от ножевых ранений, которые злоумышленник нанес в область шеи.

— По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировала «КП» помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян. — Следователи устанавливают подробности происшедшего.

По предварительной информации, погибшая женщина подрабатывала репетиторством. Также известно, что после совершения преступления злоумышленник забрал из квартиры ценные вещи.

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