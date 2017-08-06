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11:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре горел двухэтажный дом

В Краснодаре 5 августа загорелся двухэтажный дом, площадь пожара составила 120 кв. метров.

Сообщение о возгорании на улице Рашпилевской поступило в 16:39. В 16:40 к месту пожара были направлены силы и средства подразделений пожарной охраны.

«Ликвидация открытого горения произошла в 21:15, полностью потушить пожар удалось к 22:22», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В тушении было задействовано 70 человек и 22 единицы техники, от МЧС России — 46 человек личного состава и 16 единиц техники.

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