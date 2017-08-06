В Краснодаре горел двухэтажный дом

Сообщение о возгорании на улице Рашпилевской поступило в 16:39. В 16:40 к месту пожара были направлены силы и средства подразделений пожарной охраны.

«Ликвидация открытого горения произошла в 21:15, полностью потушить пожар удалось к 22:22», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.