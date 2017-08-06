В Краснодаре горел двухэтажный дом
В Краснодаре 5 августа загорелся двухэтажный дом, площадь пожара составила 120 кв. метров.
В Краснодаре 5 августа загорелся двухэтажный дом, площадь пожара составила 120 кв. метров.
Сообщение о возгорании на улице Рашпилевской поступило в 16:39. В 16:40 к месту пожара были направлены силы и средства подразделений пожарной охраны.
«Ликвидация открытого горения произошла в 21:15, полностью потушить пожар удалось к 22:22», — рассказали в
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В тушении было задействовано 70 человек и 22 единицы техники, от МЧС России — 46 человек личного состава и 16 единиц техники.