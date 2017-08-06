Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
В проектах реновации создадут дворы без парковок
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Истребитель МиГ-41 сможет выжигать ракеты - СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
09:55 (мск), источник: Sputnik.by

Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело 41-летнего мужчины было обнаружено возле Кургана Бессмертия в Орше, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.

Следователи установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Правоохранители сразу отвергли версию убийства из-за ограбления, так как деньги и ценные вещи не были украдены.

В ходе работы по делу выяснилось, что от оршанца ушла жена, хотя ее супруг был против развода. Также стало известно, что данная женщина поддерживала отношения с еще одним мужчиной, на которого и пало подозрение. При этом подозреваемый покинул город.

Правоохранители разослали ориентировки по отделениям милиции и ГАИ, и это дало результат — спустя два дня под Витебском был остановлен автомобиль, в котором находился подозреваемый. Мужчина задержан и доставлен в Витебский РОВД для разбирательств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: в Витебске с поличным задержан священник-сутенер из России
Отдых Путина в Сибири: подводная охота и 'гонки за щукой'
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Уходи красиво и живи счастливо. Как проиграл Болт Усэйн Болт показал последнее шоу на чемпионате мира в Лондоне. Он не стал первым, но остался королём
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь