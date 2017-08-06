Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело 41-летнего мужчины было обнаружено возле Кургана Бессмертия в Орше, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело 41-летнего мужчины было обнаружено возле Кургана Бессмертия в Орше, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.
Следователи установили, что смерть наступила в результате
В ходе работы по делу выяснилось, что от оршанца ушла жена, хотя ее супруг был против развода. Также стало известно, что данная женщина поддерживала отношения с еще одним мужчиной, на которого и пало подозрение. При этом подозреваемый покинул город.
Правоохранители разослали ориентировки по отделениям милиции и ГАИ, и это дало результат — спустя два дня под Витебском был остановлен автомобиль, в котором находился подозреваемый. Мужчина задержан и доставлен в Витебский РОВД для разбирательств.