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11:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области на трассе разбился мотоциклист

Водитель мотоцикла Honda вылетел в кювет на 102 км автодороги «Бобров-Таловая-Новохопёрск» в Новохопёрском районе в 21:40 субботы, 5 августа.

Источник: Вести - Воронеж

Байкер погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным ведомства, мотоциклом управлял 29-летний житель Таловского района. Молодой человек не справился с управлением. Полицейские начали проверку по факту ДТП.

Автоинспекторы зарегистрировали в регионе за сутки 115 ДТП, из них в Воронеже — 64, на федеральных трассах — 23, в районах области — 28. В девяти авариях пострадало 14 человек, один погиб.

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