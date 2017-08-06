В Воронежской области на трассе разбился мотоциклист
Водитель мотоцикла Honda вылетел в кювет на 102 км автодороги «Бобров-Таловая-Новохопёрск» в Новохопёрском районе в 21:40 субботы, 5 августа.
Водитель мотоцикла Honda вылетел в кювет на 102 км автодороги «Бобров-Таловая-Новохопёрск» в Новохопёрском районе в 21:40 субботы, 5 августа.
Байкер погиб на месте аварии, сообщила
Автоинспекторы зарегистрировали в регионе за сутки 115 ДТП, из них в Воронеже — 64, на федеральных трассах — 23, в районах области — 28. В девяти авариях пострадало 14 человек, один погиб.