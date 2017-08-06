В Воронежской области на трассе разбился мотоциклист

Байкер погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным ведомства, мотоциклом управлял 29-летний житель Таловского района. Молодой человек не справился с управлением. Полицейские начали проверку по факту ДТП.

Автоинспекторы зарегистрировали в регионе за сутки 115 ДТП, из них в Воронеже — 64, на федеральных трассах — 23, в районах области — 28. В девяти авариях пострадало 14 человек, один погиб.