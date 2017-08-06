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11:12 (мск), источник: Publika.md

Гражданин Молдовы разбился на водном мотоцикле в Румынии

Трагедия произошла на румынском побережье в Костинештах. 41-летний гражданин Молдовы въехал на водном мотоцикле в рыболовные снасти и получил многочисленные травмы.

Источник: Publika.md

Ему оказали первую помощь, но по дороге в больницу в вертолете службы СМУРД мужчина скончался.

Наш соотечественник проживал много лет в румынском уезде Арад. На море он отдыхал с семьей.

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