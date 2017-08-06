Гражданин Молдовы разбился на водном мотоцикле в Румынии
Трагедия произошла на румынском побережье в Костинештах. 41-летний гражданин Молдовы въехал на водном мотоцикле в рыболовные снасти и получил многочисленные травмы.
Трагедия произошла на румынском побережье в Костинештах. 41-летний гражданин Молдовы въехал на водном мотоцикле в рыболовные снасти и получил многочисленные травмы.
Ему оказали первую помощь, но по дороге в больницу в вертолете службы СМУРД мужчина скончался.
Наш соотечественник проживал много лет в румынском уезде Арад. На море он отдыхал с семьей.