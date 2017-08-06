Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 23 человека

По данным агентства, наводнения и сильные дожди начались во Вьетнаме три дня назад. От разгула стихии пострадали 21 человек, 16 людей пропали без вести. На их поиски мобилизованы 5 тыс.солдат, а также полицейские и добровольцы. По данным вьетнамских экстренных служб, наводнением были уничтожены 228 домов, повреждены дороги, поля и ирригационные системы.