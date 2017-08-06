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10:44 (мск), источник: РБК

Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 23 человека

Во Вьетнаме в результате наводнения на севере страны погибли 23 человека. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017
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По данным агентства, наводнения и сильные дожди начались во Вьетнаме три дня назад. От разгула стихии пострадали 21 человек, 16 людей пропали без вести. На их поиски мобилизованы 5 тыс.солдат, а также полицейские и добровольцы. По данным вьетнамских экстренных служб, наводнением были уничтожены 228 домов, повреждены дороги, поля и ирригационные системы.

По предварительным подсчетам, ущерб от разгула стихии составил 718,2 млрд вьетнамских донгов (31,8$ млн), сообщает Xinhua.

Как отмечает Associated Press, во Вьетнаме часто происходят наводнения и штормы. Ежегодно стихия уносит жизни сотни людей. По данным вьетнамских властей, за последние семь месяцев жертвами стихийных бедствий стали 75 человек, пострадали 77 человек.

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