Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 23 человека
Во Вьетнаме в результате наводнения на севере страны погибли 23 человека. Об этом сообщает Associated Press.
Во Вьетнаме в результате наводнения на севере страны погибли 23 человека. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, наводнения и сильные дожди начались во Вьетнаме три дня назад. От разгула стихии пострадали 21 человек, 16 людей пропали без вести. На их поиски мобилизованы 5 тыс.солдат, а также полицейские и добровольцы. По данным вьетнамских экстренных служб, наводнением были уничтожены 228 домов, повреждены дороги, поля и ирригационные системы.
По предварительным подсчетам, ущерб от разгула стихии составил 718,2 млрд вьетнамских донгов (31,8$ млн), сообщает Xinhua.
Как отмечает Associated Press, во Вьетнаме часто происходят наводнения и штормы. Ежегодно стихия уносит жизни сотни людей. По данным вьетнамских властей, за последние семь месяцев жертвами стихийных бедствий стали 75 человек, пострадали 77 человек.