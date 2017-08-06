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11:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Ночью на улице Красносельской в Калининграде сгорел расселённый дом

В воскресенье, 6 августа, на улице Красносельской в Калининграде сгорел двухэтажный пустующий дом.

Пожар произошёл ночью в 01:30. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМЧС.

«Полностью выгорел двухэтажный расселённый дом с чердачным помещением, размером 10×10м, крытый шифером по деревянной обрешётке», — сообщили в ведомстве.

В соседнем пятиэтажном жилом кирпичном доме в двух квартирах на четвёртом этаже огонь повредил стеклопакеты лоджий.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 16 человек и три единицы техники.

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