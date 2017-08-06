Ночью на улице Красносельской в Калининграде сгорел расселённый дом
В воскресенье, 6 августа, на улице Красносельской в Калининграде сгорел двухэтажный пустующий дом.
В воскресенье, 6 августа, на улице Красносельской в Калининграде сгорел двухэтажный пустующий дом.
Пожар произошёл ночью в 01:30. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
«Полностью выгорел двухэтажный расселённый дом с чердачным помещением, размером 10×10м, крытый шифером по деревянной обрешётке», — сообщили в ведомстве.
В соседнем пятиэтажном жилом кирпичном доме в двух квартирах на четвёртом этаже огонь повредил стеклопакеты лоджий.
В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 16 человек и три единицы техники.