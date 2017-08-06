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11:12 (мск), источник: РИА Новости

В СК назвали вероятный мотив убийства гендиректора московского океанариума

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Генерального директора московского «Океанариума» Андрея Чернова могли убить из-за его бизнеса, не исключает следствие.

Источник: РИА Новости
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Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, дело об убийстве бизнесмена по указанию руководителя главка Александра Дрыманова передано в управление по расследованию особо важных дел.

«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — сказала Иванова.

Тело мужчины 1964 года рождения с огнестрельным ранением обнаружили в пятницу на территории района Филевский парк в городе Москве, сообщила ранее Иванова. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, рядом с местом убийства Чернова были найдены гильзы калибра 7,62, киллер стрелял в бизнесмена шесть раз.

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