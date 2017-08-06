В СК назвали вероятный мотив убийства гендиректора московского океанариума
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Генерального директора московского «Океанариума» Андрея Чернова могли убить
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Генерального директора московского «Океанариума» Андрея Чернова могли убить
Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, дело об убийстве бизнесмена по указанию руководителя главка Александра Дрыманова передано в управление по расследованию особо важных дел.
«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — сказала Иванова.
Тело мужчины 1964 года рождения с огнестрельным ранением обнаружили в пятницу на территории района Филевский парк в городе Москве, сообщила ранее Иванова. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, рядом с местом убийства Чернова были найдены гильзы калибра 7,62, киллер стрелял в бизнесмена шесть раз.