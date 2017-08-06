В Ростовской области мотоцикл врезался в опору ЛЭП: пострадали четверо детей

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и наехал на препятствие — линию электропередач.

В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних, которые перевозились на мотоцикле: две девочки по 12 лет, мальчики 10 и 17 лет. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливается обстоятельства произошедшего.