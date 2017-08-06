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11:36 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае на отдыхе утонула 7-летняя девочка

Две подруги 7 и 8 лет пошли купаться на реку Чулым, и младшая из них утонула.

В Ужурском районе Красноярского края утонула 7-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона, несчастный случай произошёл 5 августа в деревне Березовый Лог.

Две подруги 7 и 8 лет пошли купаться на реку Чулым, и младшая из них утонула. При каких обстоятельствах это произошло, в полиции не уточняют. Тело погибшей достали из реки в тот же день.

В настоящее время полицейские выясняют, почему малолетние находились на водоеме без сопровождения взрослых. Известно, что ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, их семьи на учете в ОВД не состояли.

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