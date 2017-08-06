В Красноярском крае на отдыхе утонула 7-летняя девочка

В Ужурском районе Красноярского края утонула 7-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона, несчастный случай произошёл 5 августа в деревне Березовый Лог.

Две подруги 7 и 8 лет пошли купаться на реку Чулым, и младшая из них утонула. При каких обстоятельствах это произошло, в полиции не уточняют. Тело погибшей достали из реки в тот же день.