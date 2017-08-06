В Красноярском крае на отдыхе утонула 7-летняя девочка
Две подруги 7 и 8 лет пошли купаться на реку Чулым, и младшая из них утонула.
Две подруги 7 и 8 лет пошли купаться на реку Чулым, и младшая из них утонула.
В Ужурском районе Красноярского края утонула 7-летняя девочка. Как рассказали в
Две подруги 7 и 8 лет пошли купаться на реку Чулым, и младшая из них утонула. При каких обстоятельствах это произошло, в полиции не уточняют. Тело погибшей достали из реки в тот же день.
В настоящее время полицейские выясняют, почему малолетние находились на водоеме без сопровождения взрослых. Известно, что ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, их семьи на учете в ОВД не состояли.