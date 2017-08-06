Трое мальчиков пропали из Центра помощи детям в Усть-Куте Иркутской области

Трое мальчиков ушли из Центра помощи детям и до сих пор не вернулись в Усть-Куте Иркутской области накануне, 5 августа, днем. В настоящее время полиция ведет розыск несовершеннолетних. Все мальчики коротко подстрижены, худощавого телосложения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.