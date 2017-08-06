Трое мальчиков пропали из Центра помощи детям в Усть-Куте Иркутской области
Полиция разыскивает несовершеннолетних.
Полиция разыскивает несовершеннолетних.
Трое мальчиков ушли из Центра помощи детям и до сих пор не вернулись в
—Полиция разыскивает Артура Измалкова 2009 года рождения, уроженца
Полиция просит жителей, кто владеет информацией или видел группу ребятишек без сопровождения взрослых в нетипичных для детей местах, позвонить по телефону дежурной части: 8 (39565) 5−01−43 или 8 999 23−03−780.