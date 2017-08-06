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11:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трое мальчиков пропали из Центра помощи детям в Усть-Куте Иркутской области

Полиция разыскивает несовершеннолетних.

Источник: IrkutskMedia.ru

Трое мальчиков ушли из Центра помощи детям и до сих пор не вернулись в Усть-Куте Иркутской области накануне, 5 августа, днем. В настоящее время полиция ведет розыск несовершеннолетних. Все мальчики коротко подстрижены, худощавого телосложения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

—Полиция разыскивает Артура Измалкова 2009 года рождения, уроженца Верхне-Марково, Александра Галича 2006 года рождения, уроженца Киренска и Александра Таймасова 2008 года рождения, уроженца Тайшета, — отметили в пресс-службе.

Полиция просит жителей, кто владеет информацией или видел группу ребятишек без сопровождения взрослых в нетипичных для детей местах, позвонить по телефону дежурной части: 8 (39565) 5−01−43 или 8 999 23−03−780.

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