В Воронеже уходивший от погони автомобилист врезался в магазин

Пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС автомобилист врезался в магазина на остановке «Улица Путилина» в 21:40 субботы, 5 августа. Погоня за водителем Daewoo Nexia была от Масловки, сообщил очевидец случившегося Кирилл Рудов в соцсети.

По словам горожанина, водитель Daewoo и его пассажиры были пьяны. При ДТП никто не пострадал. После аварии иномарку увезли на эвакуаторе.