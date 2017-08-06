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11:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже уходивший от погони автомобилист врезался в магазин

По словам очевидца, водитель Daewoo и его пассажиры были пьяны.

Пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС автомобилист врезался в магазина на остановке «Улица Путилина» в 21:40 субботы, 5 августа. Погоня за водителем Daewoo Nexia была от Масловки, сообщил очевидец случившегося Кирилл Рудов в соцсети.

По словам горожанина, водитель Daewoo и его пассажиры были пьяны. При ДТП никто не пострадал. После аварии иномарку увезли на эвакуаторе.

В пресс-службе управления МВД по региону корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили факт погони. Обстоятельства случившегося, информация о водителе и пассажирах выясняется.

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