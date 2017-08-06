Спасатели вытащили на берег решившего переплыть водохранилище воронежца

Источник: РИА "Воронеж"

Мужчину, решившего переплыть ночью Воронежское водохранилище, вернули на берег с помощью спасателей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в воскресенье, 6 августа. Воронежец не пострадал.

Вызов поступил в 112 в 3:51. За помощью обратились товарищи мужчины, потерявшие его из виду. Спасатели выехали по адресу Петровская Набережная, 21а.

Летом 2017 года в Воронежском водохранилище утонуло несколько человек. В основном к трагедиям приводило купание в нетрезвом виде. Сразу два смертельных случая произошли 1 июля. Пьяная 38-летняя женщина, отдыхавшая со знакомым в районе ДК Кирова, зашла в воду одна и не выплыла. Спасатели нашли ее без признаков жизни. Нетрезвый 25-летний парень запутался в водорослях и утонул на диком пляже ВОГРЭСовской косы 1 июля.