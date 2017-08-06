Спасатели вытащили на берег решившего переплыть водохранилище воронежца
Друзья потеряли мужчину из виду и позвонили в 112.
Друзья потеряли мужчину из виду и позвонили в 112.
Мужчину, решившего переплыть ночью Воронежское водохранилище, вернули на берег с помощью спасателей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в воскресенье, 6 августа. Воронежец не пострадал.
Вызов поступил в 112 в 3:51. За помощью обратились товарищи мужчины, потерявшие его из виду. Спасатели выехали по адресу Петровская Набережная, 21а.
Летом 2017 года в Воронежском водохранилище утонуло несколько человек. В основном к трагедиям приводило купание в нетрезвом виде. Сразу два смертельных случая произошли 1 июля. Пьяная 38-летняя женщина, отдыхавшая со знакомым в районе ДК Кирова, зашла в воду одна и не выплыла. Спасатели нашли ее без признаков жизни. Нетрезвый 25-летний парень запутался в водорослях и утонул на диком пляже ВОГРЭСовской косы 1 июля.
В середине июля в водохранилище нашли тело 35-летнего мужчины. Он также полез в воду пьяным. Позже, 26 июля, прохожий обнаружил тело мужчины у берега на улице Солодовникова.