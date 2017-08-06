Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Умеренные возлияния грозят ожирением
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Уникальные витрины Могадишо
12:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели вытащили на берег решившего переплыть водохранилище воронежца

Друзья потеряли мужчину из виду и позвонили в 112.

Источник: РИА "Воронеж"

Мужчину, решившего переплыть ночью Воронежское водохранилище, вернули на берег с помощью спасателей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в воскресенье, 6 августа. Воронежец не пострадал.

Вызов поступил в 112 в 3:51. За помощью обратились товарищи мужчины, потерявшие его из виду. Спасатели выехали по адресу Петровская Набережная, 21а.

Летом 2017 года в Воронежском водохранилище утонуло несколько человек. В основном к трагедиям приводило купание в нетрезвом виде. Сразу два смертельных случая произошли 1 июля. Пьяная 38-летняя женщина, отдыхавшая со знакомым в районе ДК Кирова, зашла в воду одна и не выплыла. Спасатели нашли ее без признаков жизни. Нетрезвый 25-летний парень запутался в водорослях и утонул на диком пляже ВОГРЭСовской косы 1 июля.

В середине июля в водохранилище нашли тело 35-летнего мужчины. Он также полез в воду пьяным. Позже, 26 июля, прохожий обнаружил тело мужчины у берега на улице Солодовникова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь