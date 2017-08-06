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13:17 (мск), источник: Publika.md

14-летнюю девочку избили в столичном троллейбусе

14-летняя девочка получила сотрясение мозга после конфликта с пенсионером в столичном троллейбусе. Как сообщает gagauz.md, инцидент произошёл в субботу вечером.

Источник: Publika.md

Пожилой мужчина сделал замечание юным пассажиркам, что они громко разговаривают. Девочки прислушались к замечанию, а когда одной из них понадобилось выходить, она пожелала мужчине хорошего вечера. Пенсионер расценил это, как насмешку и ударил девочку по голове. Пострадавшая вылетела в открытую дверь троллейбуса и ударилась головой об асфальт.

Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Мать пострадавшей написала заявление в прокуратуру.

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