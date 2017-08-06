14-летнюю девочку избили в столичном троллейбусе

Пожилой мужчина сделал замечание юным пассажиркам, что они громко разговаривают. Девочки прислушались к замечанию, а когда одной из них понадобилось выходить, она пожелала мужчине хорошего вечера. Пенсионер расценил это, как насмешку и ударил девочку по голове. Пострадавшая вылетела в открытую дверь троллейбуса и ударилась головой об асфальт.