14-летнюю девочку избили в столичном троллейбусе
14-летняя девочка получила сотрясение мозга после конфликта с пенсионером в столичном троллейбусе. Как сообщает gagauz.md, инцидент произошёл в субботу вечером.
14-летняя девочка получила сотрясение мозга после конфликта с пенсионером в столичном троллейбусе. Как сообщает gagauz.md, инцидент произошёл в субботу вечером.
Пожилой мужчина сделал замечание юным пассажиркам, что они громко разговаривают. Девочки прислушались к замечанию, а когда одной из них понадобилось выходить, она пожелала мужчине хорошего вечера. Пенсионер расценил это, как насмешку и ударил девочку по голове. Пострадавшая вылетела в открытую дверь троллейбуса и ударилась головой об асфальт.
Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга и
Мать пострадавшей написала заявление в прокуратуру.