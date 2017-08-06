Убийцу, скрывавшегося 19 лет, признали виновным

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В Починковском районе Нижегородской области перед судом предстанет 50-летний убийца, скрывавшийся от правосудия в Атяшевском районе Республики Мордовия. Подробную информацию по делу 19-летней давности предоставил пресс центр Следственного Управления Следственного Комитета Нижегородской области.

Согласно версии следствия, 30 августа 1998 года в селе Шагаево Починковского района произошла роковая ссора. Житель Республики Мордовия на почве ревности избил 23-летнюю девушку. Безжалостный ревнивец нанес жертве удары по лицу, а следом ударил головой о кирпичную стену дома. Пострадавшая скончалась в тот же день от полученных травм в Починковской ЦРБ.