Убийцу, скрывавшегося 19 лет, признали виновным
50-летний мужчина скрывался, используя чужой паспорт.
50-летний мужчина скрывался, используя чужой паспорт.
В Починковском районе Нижегородской области перед судом предстанет 50-летний убийца, скрывавшийся от правосудия в Атяшевском районе Республики Мордовия. Подробную информацию по делу 19-летней давности предоставил пресс центр Следственного Управления Следственного Комитета Нижегородской области.
Согласно версии следствия, 30 августа 1998 года в селе Шагаево Починковского района произошла роковая ссора. Житель Республики Мордовия на почве ревности избил 23-летнюю девушку. Безжалостный ревнивец нанес жертве удары по лицу, а следом ударил головой о кирпичную стену дома. Пострадавшая скончалась в тот же день от полученных травм в Починковской ЦРБ.
Мужчине удалось скрыться с места приступления и поселиться в селе Атяшево, использую поддельные документы. Оперативным сотрудникам лишь спустя 19 лет удалось выйти на след убийцы и задержать его. На данный момент проводятся необходимые