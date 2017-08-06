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19:13 (мск), источник: Ридус

Жук стал причиной серьезной аварии на Сахалине

Насекомое, залетевшее в машину, спровоцировало ДТП на Сахалине. В результате серьезно пострадали несколько человек.

Накануне в Невельском районе автомобиль вылетел в кювет. Находившаяся за рулем 69-летняя женщина рассказала, что почувствовала на шее насекомое, похожее на жука, стала от него отбиваться и потеряла управление.

Сама автоледи отделалась ушибами лба и грудной клетки, а вот ее пассажиры получили более серьезные травмы.

У сидевшего рядом с водителем 38-летнего мужчины был диагностирован перелом ребер, у 34-летней пассажирки обнаружили закрытую травму живота, а у 10-летней девочки — перелом ноги и выбитые зубы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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