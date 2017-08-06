Жук стал причиной серьезной аварии на Сахалине

Накануне в Невельском районе автомобиль вылетел в кювет. Находившаяся за рулем 69-летняя женщина рассказала, что почувствовала на шее насекомое, похожее на жука, стала от него отбиваться и потеряла управление.

Сама автоледи отделалась ушибами лба и грудной клетки, а вот ее пассажиры получили более серьезные травмы.