ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в районе Анастасиевской
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на женщину, стоявшую у правой обочины дороги.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на женщину, стоявшую у правой обочины дороги.
Потерпевшая 1969 года рождения от полученных травм скончалась на месте.
Молодой человек 1995 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-21440, сообщила старший инспектор отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ирина Завадская.
В настоящее время проводится медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства случившегося.