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13:57 (мск), источник: Zakon.kz

Парень прокатился на крыше Hummer под овации друзей

Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором запечатлена опасная езда компании молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице «eap_kz» в Instagram.

На кадрах видно, как один из группы взобрался на крышу лимузина Hummer во время движения. Его друзья поддержали его аплодисментами.

Комментаторы не оценили поступок молодого человека.

Судя по госномерам, авто зарегистрировано в Алматинской области.

С момента публикации видеозаписи, ее посмотрело около 68 тысяч пользователей.

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