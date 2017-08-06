Парень прокатился на крыше Hummer под овации друзей
Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором запечатлена опасная езда компании молодых людей, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором запечатлена опасная езда компании молодых людей, сообщает Zakon.kz.
Видеозапись была опубликована на странице «eap_kz» в Instagram.
На кадрах видно, как один из группы взобрался на крышу лимузина Hummer во время движения. Его друзья поддержали его аплодисментами.
Комментаторы не оценили поступок молодого человека.
Судя по госномерам, авто зарегистрировано в Алматинской области.
С момента публикации видеозаписи, ее посмотрело около 68 тысяч пользователей.