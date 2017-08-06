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13:55 (мск), источник: РИА Новости

В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшое возгорание произошло в небоскребе Tiger Tower в Дубае, инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате, сообщает издание Khaleej Times.

Экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.

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Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу пожар произошел в дубайском небоскребе Torch («Факел»).

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