В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшое возгорание произошло в небоскребе Tiger Tower в Дубае, инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате, сообщает издание Khaleej Times.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшое возгорание произошло в небоскребе Tiger Tower в Дубае, инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате, сообщает издание Khaleej Times.
Экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.
По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.
В пятницу пожар произошел в дубайском небоскребе Torch («Факел»).