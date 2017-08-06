Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Наследников имущества защитит новый закон
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Уникальные витрины Могадишо
21:03 (мск), источник: "Российская газета"

В центре Екатеринбурга лихач протаранил машину ГИБДД

В центре Екатеринбурга водитель протаранил машину ГИБДД. ДТП произошло около 4 часов утра на улице Луначарского.

Водитель Opel Astra не остановился по требованию сотрудников полиции, а наоборот, попытался скрыться на высокой скорости. Экипаж ДПС начал преследование. Во время погони лихач неоднократно нарушал правила дорожного движения и подвергал опасности других автомобилистов.

В районе дома № 28 на улице Мира при повороте направо он столкнулся со служебной машиной ГИБДД. В аварии никто не пострадал, но автомобили получили повреждения.

Предъявлять документы водитель отказался, и для установления личности его доставили в отдел полиции.

— При проверке было установлено, что гражданин ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишался вредительского удостоверения сроком на 18 месяцев. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщили в отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

За проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке в отношении правонарушителя возбуждено сразу четыре административных производства. Его машина помещена на спецстоянку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Немецкая группа Scooter выступила в Крыму, несмотря на угрозы Украины
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
Минэнерго Украины допустило неготовность к транзиту газа
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Петицию против жены Макрона подписали более 150 тысяч французов
Израиль заявил о скором запрете Al Jazeera на работу в стране
Конгрессвумен США по ошибке пообещала устроить импичмент Путину
Спорт
Для России хорошо, что Болт проиграл Гэтлину Стадион после финала стометровки на ЧМ свистел и негодовал. Джастина Гэтлина не любят — и это не секрет
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь