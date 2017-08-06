В центре Екатеринбурга лихач протаранил машину ГИБДД

Водитель Opel Astra не остановился по требованию сотрудников полиции, а наоборот, попытался скрыться на высокой скорости. Экипаж ДПС начал преследование. Во время погони лихач неоднократно нарушал правила дорожного движения и подвергал опасности других автомобилистов.

В районе дома № 28 на улице Мира при повороте направо он столкнулся со служебной машиной ГИБДД. В аварии никто не пострадал, но автомобили получили повреждения.

Предъявлять документы водитель отказался, и для установления личности его доставили в отдел полиции.

— При проверке было установлено, что гражданин ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишался вредительского удостоверения сроком на 18 месяцев. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщили в отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.