Участок дороги обвалился в Алматы из-за аварии на водоводе
АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В Алматы
АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В Алматы
Ранее в Instagram появилось видео обвалившегося участка дороги.
«Из-за порыва водовода на участке близ пересечения улиц Момыш улы — Акын Сара в минувшее воскресенье временно ограниченно движение по направлению к спецЦОНу», — говорится в сообщении акимата.
Ограничительные меры городские службы ввели в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром в один метр.
Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме. По предварительным данным, причиной возникновения нештатной ситуации стала изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года.
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Открытие движения для автотранспорта ожидается на днях после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.