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13:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Участок дороги обвалился в Алматы из-за аварии на водоводе

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В Алматы из-за порыва водовода временно ограничено движение в сторону спецЦОНа, сообщила пресс-служба городского акимата.

Ранее в Instagram появилось видео обвалившегося участка дороги.

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«Из-за порыва водовода на участке близ пересечения улиц Момыш улы — Акын Сара в минувшее воскресенье временно ограниченно движение по направлению к спецЦОНу», — говорится в сообщении акимата.

Ограничительные меры городские службы ввели в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром в один метр.

Вместе с тем, часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме. По предварительным данным, причиной возникновения нештатной ситуации стала изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года.

В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 60 специалистов ГКП «Холдинг Алматы су» и других коммунальных служб, использующих более 30 единиц техники. Как пояснили в ГКП, проблемный сегмент водопровода был заменен в течение нескольких часов.

Открытие движения для автотранспорта ожидается на днях после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.

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