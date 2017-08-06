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14:14 (мск), источник: Noi.md

Массовое отравление детей произошло в лагере Штефан Водэ

В летнем лагере в Штефан Водэ 27 детей были госпитализированы с острым отравлением.

Источник: РИА "Новости"

Отдыхающие в летнем лагере дети внезапно почувствовали себя плохо.

27 детей, включая 10 из Румынии, были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний районной больницы.

У юных пациентов медики диагностировали острую диарею.

— Утром я разговаривала с врачом. Дети чувствуют себя лучше, анализы хорошие, скоро их выпишут, — сообщила работающая в лагере женщина.

Предположительно, интоксикацию вызвали бахчевые. Дети вместе с воспитателями посещали бассейн, где лакомились арбузами и дынями.

Представители Центра общественного здоровья района Штефан Водэ выехали на место и проверили столовую лагеря. Пробы еды были отправлены в Кишинев для установления точной причины интоксикации.

Аномальная жара способствует быстрой порче продуктов. Недавно на поминальном обеде в Глодянском районе отравилось 20 человек, в том числе семеро детей.

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Массовое отравление детей произошло в лагере Штефан Водэ
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