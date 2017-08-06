Массовое отравление детей произошло в лагере Штефан Водэ
В летнем лагере в Штефан Водэ 27 детей были госпитализированы с острым отравлением.
В летнем лагере в Штефан Водэ 27 детей были госпитализированы с острым отравлением.
Отдыхающие в летнем лагере дети внезапно почувствовали себя плохо.
27 детей, включая 10 из Румынии, были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний районной больницы.
У юных пациентов медики диагностировали острую диарею.
— Утром я разговаривала с врачом. Дети чувствуют себя лучше, анализы хорошие, скоро их выпишут, — сообщила работающая в лагере женщина.
Предположительно, интоксикацию вызвали бахчевые. Дети вместе с воспитателями посещали бассейн, где лакомились арбузами и дынями.
Представители Центра общественного здоровья района Штефан Водэ выехали на место и проверили столовую лагеря. Пробы еды были отправлены в Кишинев для установления точной причины интоксикации.
Аномальная жара способствует быстрой порче продуктов. Недавно на поминальном обеде в Глодянском районе отравилось 20 человек, в том числе семеро детей.