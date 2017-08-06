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20:48 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму временно отключали электроэнергию

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Энергетики Крыма вводили графики временного отключения электроснабжения из-за превышения нагрузки на одной из линий электропередачи (ЛЭП), однако энергоснабжение потребителей было восстановлено оперативно, в течение 40 минут, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Источник: РИА Новости

Как сказано в сообщении, 6 августа в 10.33 мск диспетчерское управление дало команду на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт. Причиной стало превышение допустимой токовой нагрузки на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Симферопольская-Ялта» компании «Крымэнерго».

В 10.37 были введены графики отключения в объеме 8 МВт, затронувшие подстанции 110 кВ «Ялта», «Артек», «Гурзуф», «Массандра».

«В 10−45 части потребителей ранее отключенных по графикам временного отключения подано напряжение (в объеме 6 МВт).

В 11.00 после аварийного ремонта включена в работу высоковольтная линия 110 кВ «Гаспра-Алупка». В 11.10 всем потребителям подано напряжение, — говорится в сообщении.

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