В Крыму временно отключали электроэнергию
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Энергетики Крыма вводили графики временного отключения электроснабжения
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Энергетики Крыма вводили графики временного отключения электроснабжения
Как сказано в сообщении, 6 августа в 10.33 мск диспетчерское управление дало команду на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт. Причиной стало превышение допустимой токовой нагрузки на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Симферопольская-Ялта» компании «Крымэнерго».
В 10.37 были введены графики отключения в объеме 8 МВт, затронувшие подстанции 110 кВ «Ялта», «Артек», «Гурзуф», «Массандра».
«В 10−45 части потребителей ранее отключенных по графикам временного отключения подано напряжение (в объеме 6 МВт).
В 11.00 после аварийного ремонта включена в работу высоковольтная линия 110 кВ «Гаспра-Алупка». В 11.10 всем потребителям подано напряжение, — говорится в сообщении.