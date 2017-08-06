В Витебском районе легковушка врезалась в щебнеразбрасыватель, пострадал рабочий

Авария произошла сегодня около 11.00 на 90-м км трассы М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины.
«Водитель автомобиля “Форд Фьюжн”, 67-летний мужчина, совершил наезд на дорожную установку — щебнеразбрасыватель. В этот момент как раз велись поверхностные работы: на разлитую смолу накидывался щебень. Поэтому рядом с установкой были люди. В результате наезда на щебнеразбрасыватель один из рабочих 1970 года рождения получил перелом», — пояснил Александр Казючиц.
Водитель легковушки пояснил сотрудниками ГАИ, что дорожную установку он заметил в последний момент и не успел среагировать. На место выбыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ДТП.