В Витебском районе легковушка врезалась в щебнеразбрасыватель, пострадал рабочий

«Водитель автомобиля “Форд Фьюжн”, 67-летний мужчина, совершил наезд на дорожную установку — щебнеразбрасыватель. В этот момент как раз велись поверхностные работы: на разлитую смолу накидывался щебень. Поэтому рядом с установкой были люди. В результате наезда на щебнеразбрасыватель один из рабочих 1970 года рождения получил перелом», — пояснил Александр Казючиц.