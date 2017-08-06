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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебском районе легковушка врезалась в щебнеразбрасыватель, пострадал рабочий

6 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Витебском районе при наезде автомобиля на щебнеразбрасыватель пострадал дорожный рабочий, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 11.00 на 90-м км трассы М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины.

«Водитель автомобиля “Форд Фьюжн”, 67-летний мужчина, совершил наезд на дорожную установку — щебнеразбрасыватель. В этот момент как раз велись поверхностные работы: на разлитую смолу накидывался щебень. Поэтому рядом с установкой были люди. В результате наезда на щебнеразбрасыватель один из рабочих 1970 года рождения получил перелом», — пояснил Александр Казючиц.

Водитель легковушки пояснил сотрудниками ГАИ, что дорожную установку он заметил в последний момент и не успел среагировать. На место выбыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ДТП.

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