Вооруженные люди напали на военную базу в Венесуэле

Как уточняет агентство Associated Press, военные быстро взяли ситуацию под контроль. Несколько человек были арестованы.

Инцидент произошел вскоре после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена небольшая группа людей в военной форме, вооруженных винтовками. Они призывали к революции и свержению режима.