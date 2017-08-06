Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Умеренные возлияния грозят ожирением
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
16:03 (мск), источник: Интерфакс

Вооруженные люди напали на военную базу в Венесуэле

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что «террористы» атаковали военную базу в Парамакае.

Как уточняет агентство Associated Press, военные быстро взяли ситуацию под контроль. Несколько человек были арестованы.

Инцидент произошел вскоре после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена небольшая группа людей в военной форме, вооруженных винтовками. Они призывали к революции и свержению режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
МЧС: три горняка заблокированы на одном из участков шахты «Мир»
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
СМИ сообщили о покушении на саудовского наследного принца
Конгрессвумен США по ошибке пообещала устроить импичмент Путину
Спорт
Для России хорошо, что Болт проиграл Гэтлину Стадион после финала стометровки на ЧМ свистел и негодовал. Джастина Гэтлина не любят — и это не секрет
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь