Вооруженные люди напали на военную базу в Венесуэле
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что «террористы» атаковали военную базу в Парамакае.
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что «террористы» атаковали военную базу в Парамакае.
Как уточняет агентство Associated Press, военные быстро взяли ситуацию под контроль. Несколько человек были арестованы.
Инцидент произошел вскоре после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена небольшая группа людей в военной форме, вооруженных винтовками. Они призывали к революции и свержению режима.