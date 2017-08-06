На пылающий под Судаком пожар сбросили почти сто «кубов» воды

Источник: РИА "Новости"

Вторые сутки специалисты пытаются потушить огонь, который возник в полдень 5 августа в результате возгорания лесной подстилки. Как заявил начальника Главка МЧС Сергей Шахов, пламя бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии, поэтому было решено задействовать аэромобильную группировку. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности.

Борьба с огнем ведется как с земли, так и с воздуха. В частности, вертолеты Ми-8 и КА-32 МЧС продолжают сбрасывать воду с помощью водосливных устройств. Второй вертолет прибыл для оказания помощи в тушении пожара из Геленджика. В общей сложности на очаг загорания уже сбросили 93 куб м воды.

В свою очередь крымские огнеборцы и сотрудники лесопожарных формирований тушат огонь с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время на пути огня с помощью тяжелой инженерной техники создают естественные.

В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем и угрозы для населения нет.