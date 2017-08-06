На пылающий под Судаком пожар сбросили почти сто «кубов» воды

Вторые сутки специалисты пытаются потушить огонь, который возник в полдень 5 августа в результате возгорания лесной подстилки. Как заявил начальника Главка МЧС Сергей Шахов, пламя бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии, поэтому было решено задействовать аэромобильную группировку. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности.
Борьба с огнем ведется как с земли, так и с воздуха. В частности, вертолеты Ми-8 и КА-32 МЧС продолжают сбрасывать воду с помощью водосливных устройств. Второй вертолет прибыл для оказания помощи в тушении пожара из Геленджика. В общей сложности на очаг загорания уже сбросили 93 куб м воды.
В свою очередь крымские огнеборцы и сотрудники лесопожарных формирований тушат огонь с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время на пути огня с помощью тяжелой инженерной техники создают естественные.
В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем и угрозы для населения нет.
«Угрозы для населения в связи с этим чрезвычайным происшествием нет. Жертв и пострадавших нет. Всего в ликвидации ЧП задействовано 254 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России — 120 человек и 16 единиц техники», — сообщил Шахов.