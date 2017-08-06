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20:24 (мск), источник: РИА Крым

На пылающий под Судаком пожар сбросили почти сто «кубов» воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости (Крым). Для тушения пожара в районе села Громовка (Судакский городской округ) привлечена дополнительная аэромобильная группировка в составе 100 человек и шесть единиц техники высокой проходимости. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Вторые сутки специалисты пытаются потушить огонь, который возник в полдень 5 августа в результате возгорания лесной подстилки. Как заявил начальника Главка МЧС Сергей Шахов, пламя бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии, поэтому было решено задействовать аэромобильную группировку. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности.

Борьба с огнем ведется как с земли, так и с воздуха. В частности, вертолеты Ми-8 и КА-32 МЧС продолжают сбрасывать воду с помощью водосливных устройств. Второй вертолет прибыл для оказания помощи в тушении пожара из Геленджика. В общей сложности на очаг загорания уже сбросили 93 куб м воды.

В свою очередь крымские огнеборцы и сотрудники лесопожарных формирований тушат огонь с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время на пути огня с помощью тяжелой инженерной техники создают естественные.

В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем и угрозы для населения нет.

«Угрозы для населения в связи с этим чрезвычайным происшествием нет. Жертв и пострадавших нет. Всего в ликвидации ЧП задействовано 254 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России — 120 человек и 16 единиц техники», — сообщил Шахов.

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