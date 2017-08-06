В деревне в Башкирии шквалистый ветер разрушил жилые дома

Источник: РИА Новости

Стихия обрушилась поздно вечером 5 августа на деревню Куезбашево Аургазинского района.

«Некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв», — сказал представитель районной мэрии.

По его словам, аварийные бригады расчищают дороги от поваленных деревьев, восстанавливают электроснабжение в деревне, газовые службы отключают от газа дома, ставшие непригодными для проживания и представляющие угрозу. Ведутся работы по разбору завалов.

«Руководство района провело выездное экстренное совещание, озвучены предварительные масштабы произошедшего, поставлены задачи. На данный момент проводится подворный обход, ведется предварительная оценка ущерба от стихийного бедствия, но уже сейчас можно сказать, что последствия катастрофы исчисляются несколькими миллионами рублей», — пояснил собеседник.