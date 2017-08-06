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20:23 (мск), источник: РИА Новости

В деревне в Башкирии шквалистый ветер разрушил жилые дома

УФА, 6 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. В результате шквалистого ветра десятки домов разрушились в деревне в Башкирии, специалисты разбирают завалы, аварийные службы восстанавливают электроснабжение, сообщил РИА Новости представитель администрации Аургазинского района Башкирии.

Источник: РИА Новости

Стихия обрушилась поздно вечером 5 августа на деревню Куезбашево Аургазинского района.

«Некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв», — сказал представитель районной мэрии.

По его словам, аварийные бригады расчищают дороги от поваленных деревьев, восстанавливают электроснабжение в деревне, газовые службы отключают от газа дома, ставшие непригодными для проживания и представляющие угрозу. Ведутся работы по разбору завалов.

«Руководство района провело выездное экстренное совещание, озвучены предварительные масштабы произошедшего, поставлены задачи. На данный момент проводится подворный обход, ведется предварительная оценка ущерба от стихийного бедствия, но уже сейчас можно сказать, что последствия катастрофы исчисляются несколькими миллионами рублей», — пояснил собеседник.

Он отметил, что жители деревни пережили шок и рассказывают, что ветер был настолько сильным, что снесены крыши домов, с легкостью выбивало стекла домов и автомобилей, деревья вырваны с корнем.

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