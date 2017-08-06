Мотоциклист вылетел с дороги и погиб в Клецком районе
Молодой байкер съехал в кювет, после чего оказался на поле и врезался в рулон сена, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Молодой байкер съехал в кювет, после чего оказался на поле и врезался в рулон сена, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Житель Минска не справился с управлением мотоцикла на закруглении дороги, в результате чего съехал с проезжей части, сообщили Sputnik в ГАИ Минской области.
ДТП со смертельным исходом произошло днем 5 августа недалеко от деревни Загорное. 30-летний минчанин двигался по автодороге Клецк — Загорное на мотоцикле Kawasaki ЕХ650. На закруглении дороги влево мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого он оказался на поле, где врезался в рулон сена.
«В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте», — рассказали в ГАИ.
Выяснилось, что мужчина имел водительское удостоверение соответствующей категории, однако шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Проводится проверка. Во время аварии байкер находился в мотошлеме.
В этот же день недалеко от города Червень водитель, находясь за рулем автомобиля МАЗ, совершил наезд на велосипедиста 1983 года рождения. Последний выехал на проезжую часть с второстепенной дороги. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.