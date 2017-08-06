Ржавые трубы замаскировал новыми глава предприятия в Темиртау

Установлено следователем департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, что из бюджета города были выделены полмиллиарда тенге на закупку труб диаметром 720 мм и 820 мм для комплексной замены магистрали в Темиртау. Однако директор предприятия «Окжетпес» Ерлан Утешев и менеджер компании «Kaz Temir stell», которая выиграла тендер на поставку труб, по версии следствия, решили купить старые непригодные трубы и выдать их за новые.

Одно из предприятий по поручению подсудимых устранило следы ржавчины. Получив оперативную информацию о том, что закупленные на бюджетные деньги трубы являются изношенными и не подлежат монтажу, сотрудники Нацбюро отправили трубы на экспертизу в национальный центр экспертизы и сертификации. В заключении указано, что стенки труб источены, не соответствуют требованиям качества, имеют следы коррозии.

Следственно-оперативная группа департамента Нацбюро задержала Ерлана Утешева и менеджера фирмы Андрея Скляренко. Как показала судебная бухгалтерская экспертиза, государству причинен ущерб в размере 27 миллионов 500 тысяч 829 тенге. Судебные слушания продолжаются.