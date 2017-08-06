Ржавые трубы замаскировал новыми глава предприятия в Темиртау

Установлено следователем департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, что из бюджета города были выделены полмиллиарда тенге на закупку труб диаметром 720 мм и 820 мм для комплексной замены магистрали в Темиртау. Однако директор предприятия «Окжетпес» Ерлан Утешев и менеджер компании «Kaz Temir stell», которая выиграла тендер на поставку труб, по версии следствия, решили купить старые непригодные трубы и выдать их за новые.
Одно из предприятий по поручению подсудимых устранило следы ржавчины. Получив оперативную информацию о том, что закупленные на бюджетные деньги трубы являются изношенными и не подлежат монтажу, сотрудники Нацбюро отправили трубы на экспертизу в национальный центр экспертизы и сертификации. В заключении указано, что стенки труб источены, не соответствуют требованиям качества, имеют следы коррозии.
Следственно-оперативная группа департамента Нацбюро задержала Ерлана Утешева и менеджера фирмы Андрея Скляренко. Как показала судебная бухгалтерская экспертиза, государству причинен ущерб в размере 27 миллионов 500 тысяч 829 тенге. Судебные слушания продолжаются.
Напомним, 31 мая вечером Темиртауский городской суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» директору государственного коммунального предприятия «Окжетпес Т» Ерлану Утешеву. Судья Шерван Аюбекова вынесла постановление об аресте подозреваемого на два месяца. Ерлан Утешев подозревается в хищении бюджетных денег. Ему и менеджеру ТОО «Kaz Temir stell» вменяют присвоение и хищение вверенного чужого имущества по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. По предварительной версии следствия, Ерлан Утешев осуществил закуп труб для замены на тепловой и водопроводной магистралях Темиртау по завышенным ценам, и часть денег присвоил в сговоре с менеджером. Скандальную известность чиновник получил после того, как совершил в пьяном состоянии смертельное дорожно-транспортное происшествие, где погибла женщина и пострадали двое. В результате Утешев лишился должности начальника управления энергетики Карагандинской области, а также водительских прав на 4 года и партбилета «Нур Отан». Уголовное дело по факту ДТП было прекращено за примирением сторон.