Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Фанаты Анны Седоковой раскрыли отца ее третьего ребенка
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Прокатился": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
17:27 (мск), источник: Kazinform

Ржавые трубы замаскировал новыми глава предприятия в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В суде Темиртау стали известны подробности причин задержания директора коммунального государственного предприятия «Окжетпес-Т» Ерлана Утешева, который водворен в следственный изолятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено следователем департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, что из бюджета города были выделены полмиллиарда тенге на закупку труб диаметром 720 мм и 820 мм для комплексной замены магистрали в Темиртау. Однако директор предприятия «Окжетпес» Ерлан Утешев и менеджер компании «Kaz Temir stell», которая выиграла тендер на поставку труб, по версии следствия, решили купить старые непригодные трубы и выдать их за новые.

Одно из предприятий по поручению подсудимых устранило следы ржавчины. Получив оперативную информацию о том, что закупленные на бюджетные деньги трубы являются изношенными и не подлежат монтажу, сотрудники Нацбюро отправили трубы на экспертизу в национальный центр экспертизы и сертификации. В заключении указано, что стенки труб источены, не соответствуют требованиям качества, имеют следы коррозии.

Следственно-оперативная группа департамента Нацбюро задержала Ерлана Утешева и менеджера фирмы Андрея Скляренко. Как показала судебная бухгалтерская экспертиза, государству причинен ущерб в размере 27 миллионов 500 тысяч 829 тенге. Судебные слушания продолжаются.

Напомним, 31 мая вечером Темиртауский городской суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» директору государственного коммунального предприятия «Окжетпес Т» Ерлану Утешеву. Судья Шерван Аюбекова вынесла постановление об аресте подозреваемого на два месяца. Ерлан Утешев подозревается в хищении бюджетных денег. Ему и менеджеру ТОО «Kaz Temir stell» вменяют присвоение и хищение вверенного чужого имущества по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. По предварительной версии следствия, Ерлан Утешев осуществил закуп труб для замены на тепловой и водопроводной магистралях Темиртау по завышенным ценам, и часть денег присвоил в сговоре с менеджером. Скандальную известность чиновник получил после того, как совершил в пьяном состоянии смертельное дорожно-транспортное происшествие, где погибла женщина и пострадали двое. В результате Утешев лишился должности начальника управления энергетики Карагандинской области, а также водительских прав на 4 года и партбилета «Нур Отан». Уголовное дело по факту ДТП было прекращено за примирением сторон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
МЧС: три горняка заблокированы на одном из участков шахты «Мир»
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
СМИ сообщили о покушении на саудовского наследного принца
Конгрессвумен США по ошибке пообещала устроить импичмент Путину
Спорт
Для России хорошо, что Болт проиграл Гэтлину Стадион после финала стометровки на ЧМ свистел и негодовал. Джастина Гэтлина не любят — и это не секрет
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь