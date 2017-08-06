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18:04 (мск), источник: РИА Новости

На трассе во Владимирской области рухнул пешеходный мост

ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 6 авг — РИА Новости. Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, сообщило МЧС России.

«Шестого августа на федеральной автомобильной дороге М-7, 305-й километр, Вязниковского района произошло обрушение надземного пешеходного моста», — говорится в экстренном смс-оповещении от МЧС.

Подробности происшествия уточняются.

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