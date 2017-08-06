На трассе во Владимирской области рухнул пешеходный мост
ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 6 авг — РИА Новости. Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, сообщило МЧС России.
ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 6 авг — РИА Новости. Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, сообщило МЧС России.
«Шестого августа на федеральной автомобильной дороге М-7, 305-й километр, Вязниковского района произошло обрушение надземного пешеходного моста», — говорится в экстренном
Подробности происшествия уточняются.