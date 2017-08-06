В Буда-Кошелевском районе утонула женщина, ее двоих детей удалось спасти

Трагедия случилась сегодня около 13.00. Семья отдыхала на берегу Днепра вблизи деревни Смычок. Женщина 1993 года рождения вместе с детьми 3,5 года и 4,5 лет находилась в воде. В какой-то момент женщина и дети стали тонуть. На помощь бросились отдыхающие. Они достали малышей из воды, их мать спасти не удалось.