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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

В Буда-Кошелевском районе утонула женщина, ее двоих детей удалось спасти

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе утонула женщина, ее двоих детей удалось спасти, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Трагедия случилась сегодня около 13.00. Семья отдыхала на берегу Днепра вблизи деревни Смычок. Женщина 1993 года рождения вместе с детьми 3,5 года и 4,5 лет находилась в воде. В какой-то момент женщина и дети стали тонуть. На помощь бросились отдыхающие. Они достали малышей из воды, их мать спасти не удалось.

Смертельным оказался заплыв и для 54-летнего жителя Светлогорского района. Он решил искупаться в затоке Березины, зашел в воду, поплыл и исчез из поля зрения других отдыхающих. К месту происшествия вызвали водолазов Светлогорской спасательной станции ОСВОД, которые достали тело утонувшего.

По данным фактам проводятся проверки для выяснению причин и обстоятельств произошедшего.

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