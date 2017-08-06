В Буда-Кошелевском районе утонула женщина, ее двоих детей удалось спасти
6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В
6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В
Трагедия случилась сегодня около 13.00. Семья отдыхала на берегу Днепра вблизи деревни Смычок. Женщина 1993 года рождения вместе с детьми 3,5 года и 4,5 лет находилась в воде. В
Смертельным оказался заплыв и для 54-летнего жителя Светлогорского района. Он решил искупаться в затоке Березины, зашел в воду, поплыл и исчез из поля зрения других отдыхающих. К месту происшествия вызвали водолазов Светлогорской спасательной станции ОСВОД, которые достали тело утонувшего.
По данным фактам проводятся проверки для выяснению причин и обстоятельств произошедшего.