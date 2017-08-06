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18:15 (мск), источник: Publika.md

Несколько серьёзных ДТП в Молдове: трёхлетняя девочка впала в кому, мужчина погиб

В Тараклии в результате серьезной аварии погиб человек. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с лоб в лоб с другим автомобилем.

Источник: Publika.md

55-летний водитель получил многочисленные травмы и скончался по дороге в больницу.

Еще одно ДТП произошло в селе Сирец Страшенского района. Машина, за рулем которой находился 29-летний водитель, сбил трехлетнюю девочку. Ее доставили в больницу в состоянии комы. Обстоятельства обеих аварий предстоит выяснить следствию.

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