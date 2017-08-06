Несколько серьёзных ДТП в Молдове: трёхлетняя девочка впала в кому, мужчина погиб
В Тараклии в результате серьезной аварии погиб человек. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с лоб в лоб с другим автомобилем.
В Тараклии в результате серьезной аварии погиб человек. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с лоб в лоб с другим автомобилем.
55-летний водитель получил многочисленные травмы и скончался по дороге в больницу.
Еще одно ДТП произошло в селе Сирец Страшенского района. Машина, за рулем которой находился 29-летний водитель, сбил трехлетнюю девочку. Ее доставили в больницу в состоянии комы. Обстоятельства обеих аварий предстоит выяснить следствию.