Несколько серьёзных ДТП в Молдове: трёхлетняя девочка впала в кому, мужчина погиб

Несколько серьёзных ДТП в Молдове: трёхлетняя девочка впала в кому, мужчина погиб

В Тараклии в результате серьезной аварии погиб человек. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с лоб в лоб с другим автомобилем.